mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии двое пострадали из-за взрыва самогонного аппарата, 30 человек эвакуировали

30 июля 2021, 04:21
Фото: ГУ МЧС России по РБ
Аппарат взорвался в квартире жилого дома.

Инцидент произошел сегодня, 30 июля в Салавате, на улице Матросова, 50. На месте происшествия работают 10 сотрудников ведомства и четыре единицы техники. Пострадавших двое и они госпитализированы.

В результате взрыва самогонного аппарата в одной из квартир жилого дома были эвакуированы 30 человек, из них шестеро дети, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Башкирии. Однако эвакуированные жители отказались от подготовленного пункта временного размещения в гостинице «Большой Урал».

Напомним, на этой неделе в Салавате семеро мужчин оказались в больнице после распития неких неустановленных жидкостей. Местные жители и очевидцы предполагали, что отравились участники застолья самогоном.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48