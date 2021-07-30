В Башкирии двое пострадали из-за взрыва самогонного аппарата, 30 человек эвакуировали

Инцидент произошел сегодня, 30 июля в Салавате, на улице Матросова, 50. На месте происшествия работают 10 сотрудников ведомства и четыре единицы техники. Пострадавших двое и они госпитализированы.
В результате взрыва самогонного аппарата в одной из квартир жилого дома были эвакуированы 30 человек, из них шестеро дети, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Башкирии. Однако эвакуированные жители отказались от подготовленного пункта временного размещения в гостинице «Большой Урал».
Напомним, на этой неделе в Салавате семеро мужчин оказались в больнице после распития неких неустановленных жидкостей. Местные жители и очевидцы предполагали, что отравились участники застолья самогоном.