Сеть «Пятёрочка» подвела итоги двух лет работы «Пятёрочки Доставки»

За два года курьеры службы экспресс-доставки «Пятёрочки проделали путь около семнадцати миллионов километров. Если сравнивать это расстояние с кругосветными путешествиями, то получится четыреста шестьдесят.
В списке самых популярных продуктов службы доставки торговой сети — фрукты и овощи. Среди первых наиболее популярными являются бананы — за два года их заказали свыше двух миллионов раз. При этом в каждом восьмом заказе присутствовал репчатый лук, а общий вес заказанного картофеля превысил две тысячи тонн. Доля товаров из категории «фреш» в «Пятёрочке Доставке» уже составляет около шестидесяти двух процентов.
Среди самых популярных продуктов собственной торговой марки сети — куриные яйца — за прошедшие два года их заказывали не менее пятисот пятидесяти тысяч раз, а общее количество доставленных упаковок превысило семьсот восемьдесят тысяч.
Также популярными среди клиентов являются товары для домашних животных. Так, за все время работы экспресс-доставки покупатели оформили 1.6 миллионов заказов кормов и лакомств для кошек, а для собак — свыше ста девяти тысяч.
Среди самых популярных непродовольственных товаров — наполнитель для кошачьих туалетов (курьеры доставили около ста тридцати тысяч упаковок), а также спички, которые заказали тридцать две тысячи раз.
По словам главы службы экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка» Ильи Салтанова, «Пятёрочка Доставка» продолжает работать над развитием. За два года она смогла из небольшого пилотного проекта в российской столицы вырасти в сервис, которым на регулярной основе пользуются более трехсот тысяч клиентов. Сейчас доставка продуктов из магазинов «Пятерочка» доступны не только жителям мегаполисов, но и гражданам, которые проживают в небольших городах — им не нужно больше тратить время на походы по магазинам, поскольку все необходимое им привезут на дом.
Салтанов подчеркнул, что сейчас «Пятёрочка Доставка выполняет порядка двадцати пяти тысяч заказов в день, а количество скачивания мобильного приложения сервиса превышает четыре с половиной миллиона раз.
Необходимо отметить, что торговая сеть «Пятёрочка» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России оказывает услуги бесплатной доставки для отдельных категорий граждан — пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями здоровья. Чтобы им воспользоваться, необходимо использовать специальный промокод ZABOTA.
На данный момент служба доставки «Пятёрочки» работает в двадцати трех городах РФ на базе семисот восьмидесяти магазинов и тринадцати дарксторов. С прошлого года торговая сеть также осуществляет доставку продуктов в небольших городах: Дзержинске в Нижегородской области и Зеленодольске в Республике Татарстан.