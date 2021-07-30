Сеть «Пятёрочка» подвела итоги двух лет работы «Пятёрочки Доставки»

По словам главы службы экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка» Ильи Салтанова, «Пятёрочка Доставка» продолжает работать над развитием. За два года она смогла из небольшого пилотного проекта в российской столицы вырасти в сервис, которым на регулярной основе пользуются более трехсот тысяч клиентов. Сейчас доставка продуктов из магазинов «Пятерочка» доступны не только жителям мегаполисов, но и гражданам, которые проживают в небольших городах — им не нужно больше тратить время на походы по магазинам, поскольку все необходимое им привезут на дом.