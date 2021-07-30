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Первым замглавы Госкомитета Башкирии по туризму назначен создатель «Зеленой Башкирии»

30 июля 2021, 10:33
Фото: rosdrevo.ru
Должность займет начальник отдела министерства природопользования Ринат Фаткуллин.

Распоряжение о назначении Фаткуллина первым заместителем председателя Госкомитета Башкирии по туризму вчера, 29 июля подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. 34-летнего уже бывшего начальника организационно-аналитического отдела Министерства природопользования и экологии назначили на новый пост с испытательным сроком в 3 месяца.

Ринат Фаткуллин станет первым заместителем Эльмиры Тукановой и будет руководить отделом бюджетирования и внутреннего аудита и отделом нфраструктурного развития.

Справка. Ринат Фаткуллин родился в Альшеевском районе. Окончил исторический факультет Башкирского госуниверситета. Окончил УГНТУ, где стал магистром техносферной безопасности. С 2008 года работал специалистом Республиканского центра трудовой занятости молодежи. Последние 9 лет работал в должности начальника организационно-аналитического отдела Министерства природопользования и экологии. Создатель проекта «Зеленая Башкирия». Женат, воспитывает двоих детей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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