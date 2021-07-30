Первым замглавы Госкомитета Башкирии по туризму назначен создатель «Зеленой Башкирии»

Справка. Ринат Фаткуллин родился в Альшеевском районе. Окончил исторический факультет Башкирского госуниверситета. Окончил УГНТУ, где стал магистром техносферной безопасности. С 2008 года работал специалистом Республиканского центра трудовой занятости молодежи. Последние 9 лет работал в должности начальника организационно-аналитического отдела Министерства природопользования и экологии. Создатель проекта «Зеленая Башкирия». Женат, воспитывает двоих детей.