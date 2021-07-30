Партия пенсионеров раскритиковала падение доходов старшего поколения

Член партии Александр Васюков считает, что при расчете пенсии необходимо учитывать реальные бытовые нужды пенсионеров. Например, размер пенсии в Самарской области составляет 10-15 тысяч рублей, однако на эти деньги люди не могут себе ничего позволить.Такие суммы получают те, кто работал всю жизнь, подчеркивает Васюков, поэтому вопрос лежит глубже, чем просто статистика по индексации.