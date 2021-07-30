Партии и общественники в Уфе обсудили сотрудничество в преддверии выборов

Встреча, организованная Общественной палатой Республики Башкортостан, Общественным штабом по наблюдению за выборами в 2021 году и Межпартийным советом региональных отделений политических партий, прошла 27 июля в Уфе. Главными стали вопросы информационной безопасности и создания «здоровой» конкурентной среды на сентябрьских выборах.
В разосланных в регионы ЦИК РФ и Роспотребнадзор рекомендациях по осуществлению избирательного процесса в условиях пандемии (документ подписан Эллой Памфиловой и Анной Поповой) есть положения которые огласила Ольга Панчихина (руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году в Башкортостане): «Все действия, связанные с подготовкой документов, связанных со статусом кандидата и выполнением им своих полномочий, должны осуществляться как самим кандидатом, так и другими участниками избирательного процесса только с использованием одноразовых или многоразовых масок. Все поверхности должны каждые 4 часа обрабатываться дезинфицирующими средствами. Категорически запрещаются рукопожатия и другие физические действия. В помещениях запрещается прием пищи и напитков, кроме бутилированной воды», так же дополнительно указывается, что все помещения для голосования должны быть проветриваемыми, в них должно соблюдаться социальное дистанцирование «полтора на полтора метра», включая стадию подсчета голосов.
Учитывая то что, председатель ЦИК РБ Илона Макаренко в утреннем эфире прямого эфира программы пояснила, что никакого «голосования на пеньках» на этот раз не будет, ЦИК прямо это запретил. Зато при поквартирном обходе избирателей в ходе выездного голосования каждый член УИК и наблюдатель должен находиться не только в средствах индивидуальной защиты, но и в одноразовом халате, который необходимо менять после каждого посещения квартиры избирателя-надомника.
Понятно, что могу быть сложности с реализацией этих рекомендаций, что вызывает ряд вопросов. «Возникает вопрос — эти требования носят рекомендательный характер или обязательный? Влечет ли их нарушение какие-либо негативные последствия, ограничение в чем-то, признание выборов недействительными? Например, если в ходе поквартирного обхода член УИК дважды зашел в одноразовом халате? Или если будет проводиться подсчет в помещении, где не соблюдаются нормы „полтора на полтора“ — будут ли какие-либо последствия в виде признания выборов недействительными?», — задался вопросом на круглом столе Михаил Коровин.
Заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов, отвечая, дал понять, что ковидные ограничения и избирательный процесс — вещи параллельные. «Даже если участковая избирательная комиссия будет работать в помещении, где не соблюдаются нормы „полтора на полтора“ — у нас выхода-то другого нету. Избирательный процесс все-таки не зависит от этих вещей. Мы к этим рекомендациям относимся как к разумной необходимости», — заявил Гадилов.
«Основная задача всех, кто имеет отношение к предстоящему голосованию - обеспечить их законность», — комментирует событие Арсений Маслов.