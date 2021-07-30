Общественность возмутило высказывание главного единоросса Башкирии об избирателе КПРФ

Глава исполкома регионального отделения партии «Единой России» Рустем Ахмадинуров опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о первом заседании штаба общественной поддержки регионального списка партии «Единая России» по выборам в Госдуму России. Он отметил, что в штаб вошли только авторитетные и известные деятели республики.