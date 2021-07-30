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Общественность возмутило высказывание главного единоросса Башкирии об избирателе КПРФ

30 июля 2021, 13:53
Фото: bashinform.ru
О людях, голосующих за членов коммунистической партии, Ахмадинуров резко высказался в комментариях под постом на своей странице в соцсетях.

Глава исполкома регионального отделения партии «Единой России» Рустем Ахмадинуров опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о первом заседании штаба общественной поддержки регионального списка партии «Единая России» по выборам в Госдуму России. Он отметил, что в штаб вошли только авторитетные и известные деятели республики.

Под постом появился комментарий политолога Аббаса Галямова, который удивился тому, что новость об открытии штаба «общественной поддержки» Ахмадинуров подкрепил фотографиями «в официальных интерьерах и фамилии людей из официоза».

— Ну вы, Рустем, даёте! Ну хоть здесь могли бы какой-нибудь простой народ изобразить. Это же азы, — отметил Галямов.

Ахмадинуров в ответ заявил, что «простой народ и известные люди — это разная концепция».

Кухарка, рабочий, колхозница — это к КПРФ. У нас заслуженный врач, известный спортсмен и авторитетный ученый, — добавил единоросс.

Фото: Скриншот / Facebook

На тему народных авторитетов продолжил рассуждать депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов. На своей странице в соцсетях он решил опросить людей о том, кто для них является «самым ярким представителем народа» республики.

— Давайте вместе такой рейтинг попробуем составить от 1 до 10. Можете писать всех, кто в голову вам придет, а потом из этой собравшейся десяточки запилим голосовалку, — предложил депутат.

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#Новости#Александра Константинова#Политика
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