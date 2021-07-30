Минеева поддержала решение отменить перчаточный режим в Москве

Ношение масок в городе остается обязательным. Они должны защитить людей от коронавируса. Уполномоченный по защите прав бизнесменов Москвы Татьяна Минеева назвала данное решение логичным. Об этом информирует rbc.ru.
По словам столичного бизнес-омбудсмена, в сложившейся ситуации отмена обязанности носить перчатки при обслуживании посетителей — решение важное и логичное. В наши дни количество привившихся россиян стабильно и быстро растет. Предприниматели постоянно сетуют на штрафы за отсутствие или использование поврежденных перчаток. Перспективы получить штрафы по данному направлению больше не будет. Жизнь возвращается в старое русло.
Собянин объяснил решение смягчить меры безопасности в городе улучшением эпидемиологической ситуации. Число выявляемых каждый день заражений и госпитализаций заболевших резко сократилось. Мэр Москвы связывает улучшение ситуации в столице с кампанией по вакцинации. Чиновник просит россиян, которые пока не привились, сделать это в самое ближайшее время. Прививка поможет сохранить здоровье и приблизит завершение эпидемии.
Ношение медицинских масок и перчаток в Москве стало обязательным с 12 мая 2020 года. Сначала данное требование действовало лишь в общественном транспорте и торговых точках. Но с первого июня прошлого года маски москвичей обязали носить даже на улицах. Перчатки приходилось надевать в общественном транспорте, на работе, в магазинах, аптечных пунктах, многофункциональных центрах, а также во всех прочих учреждениях.
С 13 июля власти Москвы разрешили населению не носить маски на улице. А вот ношение перчаток в общественных местах никто не отменял. За их наличием у пассажиров общественного транспорта, на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, на пешеходных переходах, платформах и остальных транспортных объектах пристально следили.
В октябре минувшего года правительство столицы России предупредило, что лиц, у которых нет перчаток, не будут пускать в метро и наземный транспорт, даже несмотря на оплаченный проезд. На нарушителей перчаточного режима накладывали штраф в 5 000 рублей. Многие москвичи снимали перчатки после того, как проходили через турникет.
Члены нижней палаты парламента писали жалобы в Генеральную прокуратуру. Они требовали провести проверку законности наложения штрафов на людей, которые не носили перчатки в общественных местах. Усилия депутатов оказались тщетными.