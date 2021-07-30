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Минеева: Бизнес Москвы хочет включить медиацию в госконтракты

30 июля 2021, 14:54
Фото: фрагмент видео
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева рассказала, что столичные предприниматели выступили с инициативой предусмотреть медиативную процедуру в госконтрактах с московскими властями.

ТАСС сообщает, что, по мнению бизнес-сообщества, это позволит избежать судебных разбирательств.

Во время ежегодной конференции при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Минеева сообщила о том, что она обратилась в департаменты городского имущества и предпринимательства с просьбой найти возможность предусмотреть в таких госконтрактах медиативную процедуру. “Юридически правильно будет органу власти пойти на уступки предпринимателям, сесть за один стол переговоров и договориться, чем год судиться”, - сказала Татьяна Минеева.

Она отметила, что на данный момент предложение находится на стадии согласования, но поддержка для внедрения и рассмотрения инициативы уже получена.

"Я не могу гарантировать, что это будет принято, но я сделаю все возможное, чтобы эти [медиативные] оговорки были внедрены хотя бы в части каких-то услуг, которые возникают между бизнесом и властью", - сказала она.

Необходимо отметить, что медиация - технология урегулирования споров, которая предполагает участие третьей независимой стороны. Она проводится в удобное для обеих сторон время, в согласованном месте и не занимает столько времени, сколько длятся судебные разбирательства, поэтому помогает экономить время и средства участников и не имеет жестких процессуальных требований к организации и проведению.

Медиация не имеет строгих требований к проведению процедуры, поэтому ее обстановка, организация, регламент и содержание определяются индивидуально. Помимо того, что медиатор не придерживается строгих процессуальных правил, он ориентируется не столько на конфликт, сколько на поиск решения конфликта и достижение компромисса.

По словам экспертов, в России система медиации находится на стадии становления и тестирования, поскольку является относительно новой и применяется в течение непродолжительного времени.

Напомним, ранее уже проводился обмен экспертными мнениями по вопросам применения процедуры медиации в качестве альтернативного способа урегулирования экономических споров, который вызвал широкую дискуссию, основой которой стали проблемы, препятствующие полноценному развитию института как инструмента эффективного разрешения коммерческих споров.

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