Июльские тезисы: коммунисты Башкирии объявили о своей готовности к выборам

Мы стараемся оправдать доверие людей, доказать делами. Например, именно КПРФ на протяжении долгого времени добивалась принятия закона «О детях войны». Наша фракция в Госсобрании-Курултае РБ совместно с фракцией ЛДПР провела депутатское расследование по фактам масштабных нарушений федеральных правил коммерческого учета тепловой энергии и режима теплоснабжения многоквартирных домов, а также бездействия властей. Проблем в республике и в стране накопилось много. В нашей команде собрались неравнодушные люди, имеющие экономическое и юридическое образование, а также политический авторитет. Мы будем продолжать активную работу,подчеркнул лидер Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин.