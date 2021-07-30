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Июльские тезисы: коммунисты Башкирии объявили о своей готовности к выборам

30 июля 2021, 09:48
Фото: Евгений Костицын / vk.com
В Уфе состоялась пресс-конференция, организованная Башкирским региональным отделением КПРФ. Её участники заверили, что коммунисты настроены решительно бороться за победу на предстоящих в сентябре выборам в Госдуму России и Уфимский горсовет.

В ходе общения с журналистами спикеры много говорили о накопившихся в стране и республике экономических и социальных проблемах, которые до сих пор остаются нерешенными.

— Сегодня выборная кампания вступает в свою решающую фазу, — говорит Александр Ющенко. — Мы видим в каком состоянии находится экономика страны. Если власть делает вид, что ничего не происходит, то люди, открывая холодильники, заходя в магазины, понимают, что рост цен катастрофический, — задал тон пресс-конференции действующий депутат Госдумы, избранный от КПРФ, Александр Ющенко.

Фото: Евгений Костицын / vk.com

Он назвал судилищем московские события, когда в конце прошлой неделе получил отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы один из лидеров КПРФ Павел Грудинин.

При этом обсуждение проблем местного уровня на пресс-конференции прошло не менее эмоционально. Лидер башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин, пожалуй, более четко сформулировал суть предвыборных настроений своих однопартийцев.

Фото: Евгений Костицын / vk.com

В качестве иллюстрации положения дел член фракции КПРФ в Госсобрании РБ Вадим Старов привел недавний круглый стол по вопросам повышения тарифов БашРТС за отопление. По его словам, представители КПРФ изначально намеревались добиться кардинального изменения ситуации и призвать к ответу чиновников. Но сделать это помешали представители власти.

Мы стараемся оправдать доверие людей, доказать делами. Например, именно КПРФ на протяжении долгого времени добивалась принятия закона «О детях войны». Наша фракция в Госсобрании-Курултае РБ совместно с фракцией ЛДПР провела депутатское расследование по фактам масштабных нарушений федеральных правил коммерческого учета тепловой энергии и режима теплоснабжения многоквартирных домов, а также бездействия властей. Проблем в республике и в стране накопилось много. В нашей команде собрались неравнодушные люди, имеющие экономическое и юридическое образование, а также политический авторитет. Мы будем продолжать активную работу,подчеркнул лидер Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин.

На пресс-конференции были представлены будущие кандидаты в депутаты Госдумы РФ и уфимского горсовета. Им вручили удостоверения кандидатов и дали возможность коротко рассказать о себе. Своими мнениями, в частности, поделились лидеры списка кандидатов в горсовет Уфы Артур Шайнуров и Андрей Егоров.

Фото: Евгений Костицын / vk.com

— Мы идем в горсовет с обновленной программой, Средний возраст наших кандидатов — 45 лет. Уфа имеет право быть лучшим городом в нашей стране, но для этого необходим системны подход к улучшению уровня жизни населения. Мы намерены не только критиковать, но и предлагать реальные способы улучшения в различных сферах нашей жизни, — выразил общее мнение кандидатов Андрей Егоров.

Фото: Евгений Костицын / vk.com

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