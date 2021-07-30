mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Идеи презентов мужчине: чем порадовать близкого человека

30 июля 2021, 10:09
Фото: pixabay.com
У вашего любимого, друга или знакомого скоро особенный день? Праздник не будет таким ярким, если оставить виновника торжества без сюрприза!

Вам не все равно, что дарить? Вы действительно переживаете о том, поймет ли вас получатель? Советуем заранее подготовится и рассмотреть все варианты. Обязательно учитывайте интересы и предпочтения парня, его образ жизни, способы отдыха и любимые занятия. Ведь подарок мужчине должен принести не только пользу, но и удовольствие.

Как правильно выбрать сюрприз: 5 рабочих советов

Хотите, чтоб о вашем презенте еще долго вспоминали и говорили о вас только хорошее? Здесь, как и в любом другом деле нужно постараться. Есть факторы, которые испортят даже самую дорогую вещь, какой бы классной она не была.

Чтоб желание провалится под землю, когда разворачивают подаренную вами коробку не было, придерживайтесь следующих советов:

  1. Не передаривайте чужих подарков. Вспомните свои ощущения, вам не совсем было приятно такой получить. Зачем портить настроение другим?
  2. Подумайте о бюджете. Презент не должен смутить получателя ценой. Если он не может позволить себе подобные вещи купить самостоятельно, это его смутит.
  3. Дарите индивидуальный вещи. Кофемашина или бутербродница — это хорошо. Но пользоваться будет вся семья. Выбирайте то, что предназначается исключительно виновнику торжества.
  4. Забудьте о пене для бритья и! Это совсем не то, что он мечтает получить. Предметы, связанные с гигиеной лучше вообще не трогать!
  5. Не знаете что подарить? Спросите! Не зря же вы родились с языком во рту! Настоящему мужчине нужны качественные вещи, продуманные идеи. Это не подросток, которого удивляют простые вещи!

Главное — это слушать свое сердце и следовать логике. Ведь навигатор в машину — полезная вещь, но зачем она тому, кто ездит на автобусе?

Список удачных идей: 5 вариантов на заметку

Хотите попасть “в цель” с первого раза, приятно удивить и порадовать? Тогда не оттягивайте до последнего момента, а быстрее выбирайте будущий идеальный презент!

  • Вещи в машину. Автолюбители искренне порадуются камере заднего вида, чехлам на сидения, эксклюзивным ароматизаторам и даже подушке с пледом с эмблемой марки машины.
  • Отдых в загородном отеле на выходные. Это прекрасная возможность отдохнуть, провести время наедине и насладится друг другом. В конце концов можно сбежать хотя бы на 2 дня от повседневных хлопот, которые никогда не закончатся!
  • Прыжок с парашютом — для смелых и энергичных парней. Если он ищет впечатлений и обожает, когда по телу бегают мурашки — вы нашли идеальный вариант! Только убедитесь, что ваш мужчина не боится высоты!
  • Гамак. Вам кажется, что это подарок для старика? А вот и нет! Он с удовольствием поедет с вами на дачу, будет лежать в тени, читать книгу и наслаждаться свежим воздухом.
  • Полет на самолете — лучшее что можно преподнести человеку который обожает свободу и небо. Он не только посмотрит город с высоты птичьего полета, но и самостоятельно сможет управлять воздушным транспортом.

Хотите оригинальности? Организуйте вечеринку-сюрприз с близкими друзьями. Создайте теплую атмосферу хорошее настроение и покорите сердце виновника торжества!

Материалы по теме
Мать троих детей с ОВЗ из Башкирии получила подарок от бизнесмена на Первом каналеГлава Башкирии показал, какой подарок ему сделал трехлетний сынишка«Есть над чем задуматься»: Радий Хабиров показал подарок от супруги на день рождения
#Новости#Подарки#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48