Главу Минстроя Башкирии Кучарбаева перевели с домашнего ареста обратно в СИЗО

- Советский районный суд Уфы, 29 июля, вынес постановление об изменении меры пресечения Рамзилю Кучарбаеву с домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 11 сентября 2021 года, постановление не вступило в законную силу, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
В суде также отметили, что поводом для изменения меры пресечения стало нарушение подсудимым условий домашнего ареста. В пресс-службе Советского районного суда города Уфы отметили, что Кучарбаев неоднократно общался с другими фигурантами уголовного дела.
О планах глава минстроя обжаловать решение суда пока неизвестно.
Напомним, Рамзиля Кучарбаева задержали 1 февраля 2021 года прямо на рабочем месте. Он был отправлен под домашний арест. Министра строительства и архитектуры обвиняют в превышении должностных полномочий в период его руководства управлением капстроительства Башкирии (УКС РБ) и причиненном ущербе бюджету республики в размере 95 миллионов рублей. Речь идет о строительстве и сдаче в эксплуатация очистных сооружений в Кумертау. А в марте 2021 года СК Башкирии возбудил восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов почти на миллиард рублей.
Также, позднее, по делу об очистных сооружения во время возвращения в Уфу из рабочей поездки по Башкирии был задержан вице-премьер правительства региона и экс-мэр Кумертау Борис Беляев. Следствие обвиняет его в превышении должностных полномочий, а именно введении в эксплуатацию очистных сооружений, не смотря на отсутствие пуско-наладочных работ и результатов исследования очищенных сточных вод.