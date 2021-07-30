Древние люди Башкирии: найдена стоянка, которой несколько сотен тысяч лет

Но самым неожиданным и поистине уникальным открытием с полным основанием можно считать сделанный учеными вывод о том, что само исследуемое каменное сооружение было построено на территории стоянки древних людей, живших здесь несколько сотен тысяч лет назад. То есть этот памятник относится ко времени самого начала освоения человеком территории Урала. По мнению ученых, это открытие может значительно расширить наши знания по древней истории всего Уральского региона.