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Адвокат блогера Эдварда Била подал апелляционную жалобу по делу о ДТП

30 июля 2021, 10:00
Фото: pixabay.com
Адвокат блогера Эдуарда Биля (Эдварда Била) подал апелляционную жалобу, чтобы оспорить судебное решение по делу о ДТП в центре Москвы. Защита просит суд смягчить приговор и изменить для блогера часы домашнего ареста.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, обвиняемому запрещено находиться в общественных местах с 8 вечера до 8 утра. Защита просит смягчить такие ограничения и оставить запрет покидать жилище с полуночи и до 6 утра.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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