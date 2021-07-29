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Зараженное мясо, приостановка электротранспорта и первое золото. Итоги дня в Башкирии

29 июля 2021, 16:16
Фото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 29 июля 2021 года.

В Башкирии в мясной продукции компании «Турбаслинские бройлеры» обнаружили опасные бактерии. Предприятие оштрафовали за нарушение на 380 тысяч рублей. В мясе нашли патогенные палочковидные бактерии Listeria monocytogenes, которые вызывают инфекционное заболевание листериоз.

Конкурсный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко подписал приказ о временном фактическом прекращении деятельности муниципального управления электротранспорта. В СМИ распространилась информация о временном прекращении работы троллейбусов и трамваев в Уфе. Однако позже уфимская администрация заверила горожан, что транспорт продолжит работать в прежнем режиме.

Мусорный полигон в поселке Новые Черкассы под Уфой, на котором произошли пожары в конце июня, планируют использовать ещё 15-17 лет. Свалку должны закрыть в 2023 году, но сейчас рассматривается проект реконструкции полигона.

Государственная дума России планирует рассмотреть законопроект об обязательном чипировании собак и кошек, разработанный депутатами Башкирии. По словам председателя Курултая республики Константина Толкачева, новый закон в первую очередь позволит остановить рост численности бродячих животных.

Женская сборная России по фехтованию на рапире победила в финале Олимпиады. Команда из четырёх спортсменок — Марты Мартьяновой, Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой и уфимка Аделины Загидуллиной — одолела Францию со счётом 45:34. Это первое башкирское золото на Олимпийских играх 2021 года в Токио.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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