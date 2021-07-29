Выручка ВКонтакте выросла на 35%

ВКонтакте представила итоги второго квартала 2021 года в рамках финансовой отчётности Mail.ru Group. Компания показывает уверенный рост: выручка увеличилась на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал на платформе вышло 55 крупных обновлений.
ВКонтакте — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. И несмотря на уже большое количество пользователей, аудитория экосистемы VK продолжает расти.
ВКонтакте не прекращает расширять экосистему сервисов и наращивать их аудиторию.
VK Connect — единая учётная запись для сервисов Mail.ru Group. Благодаря VK Connect не нужно запоминать десятки паролей, проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повышают уровень защиты информации.
VK Donut — платформа для монетизации контента в сообществах. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам.
ВКонтакте продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их: видео, в том числе «Клипы», звонки для личного и профессионального использования, музыку, e-commerce, а также суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK Connect, VK Pay и VK Mini Apps.