В продукции производителя мяса из Башкирии обнаружили опасную инфекцию

Эксперты проверили несколько партий замороженного куриного фарша общей массой 454 килограмма на соответствие регламентам Евразийского экономического союза о безопасности пищевой и мясной продукции, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.