В продукции производителя мяса из Башкирии обнаружили опасную инфекцию

Эксперты проверили несколько партий замороженного куриного фарша общей массой 454 килограмма на соответствие регламентам Евразийского экономического союза о безопасности пищевой и мясной продукции, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.
В мясе нашли патогенные палочковидные бактерии Listeria monocytogenes, которые вызывают инфекционное заболевание листериоз. Зараженный фарш уничтожат.
Напомним, в июне Роспотребнадзор обнаружил бактерии группы кишечной палочки в питьевой воде в в селе Ахмерово в Башкирии.