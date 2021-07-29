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В продукции производителя мяса из Башкирии обнаружили опасную инфекцию

29 июля 2021, 10:22
Фото: 1MediaInvest
В Башкирии в мясной продукции компании «Турбаслинские бройлеры» обнаружили опасные бактерии. Предприятие оштрафовали за нарушение на 380 тысяч рублей.

Эксперты проверили несколько партий замороженного куриного фарша общей массой 454 килограмма на соответствие регламентам Евразийского экономического союза о безопасности пищевой и мясной продукции, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

В мясе нашли патогенные палочковидные бактерии Listeria monocytogenes, которые вызывают инфекционное заболевание листериоз. Зараженный фарш уничтожат.

Напомним, в июне Роспотребнадзор обнаружил бактерии группы кишечной палочки в питьевой воде в в селе Ахмерово в Башкирии.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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