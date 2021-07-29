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В Башкирии сброс сточных вод в Павловское водохранилище обошелся в 60 тысяч рублей

29 июля 2021, 07:26
Фото: 1mediainvest
Незаконный сброс сточных вод частной фирмой был прекращен после прокурорской проверки.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды в ходе которой установила, что коммерческая фирма при осуществлении деятельности по предоставлению услуг в сфере отдыха сбрасывала сточные воды в акваторию Павловского водохранилища, сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии.

Помимо того у организации отсутствовало соответствующее решение о предоставлении водного объекта в пользование для указанных целей.

Надзорное ведомство возбудило в отношении юридического лица и главного инженера компании дела об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).

За все нарушения виновные понесли наказание рублем. В размере 60 тысяч рублей. Также надзорное ведомство сообщает, что сброс сточных вод прекращен.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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