В Башкирии сброс сточных вод в Павловское водохранилище обошелся в 60 тысяч рублей

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды в ходе которой установила, что коммерческая фирма при осуществлении деятельности по предоставлению услуг в сфере отдыха сбрасывала сточные воды в акваторию Павловского водохранилища, сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии.
Помимо того у организации отсутствовало соответствующее решение о предоставлении водного объекта в пользование для указанных целей.
Надзорное ведомство возбудило в отношении юридического лица и главного инженера компании дела об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).
За все нарушения виновные понесли наказание рублем. В размере 60 тысяч рублей. Также надзорное ведомство сообщает, что сброс сточных вод прекращен.