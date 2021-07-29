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Территорию Центра управления республикой в Уфе благоустроят за 1,8 млн рублей

29 июля 2021, 10:05
Фото: Сайт главы РБ
Содержание территорий, прилегающих к Центру управления республикой (ЦУР) на улице Тукаева в Уфе, обойдётся в 1,8 млн рублей. ГКУ «Хозяйственное управление» заключит соответствующий контракт с МБУ «Горзеленхоз» Уфы.

По данным на сайте госзакупок, подрядчик будет ухаживать за газонами, дорожками, площадками, парапетами и кровлей здания.

Компания будет выполнять работы с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. Площадь территории составляет 3,7 тысячи квадратных метров.

Напомним, строительство Центра управления республикой началось осенью 2020 года. На возведение здания из бюджета Башкирии было выделено 540 миллионов рублей. При этом контракт был заключен без конкурсных процедур Республиканским управлением капитального строительства.

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#Новости#Александра Константинова#Экономика
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