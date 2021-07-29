mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбербанк утроил выручку нефинансовых сервисов за I полугодие 2021 года

29 июля 2021, 18:45
Фото: pixabay.com
За первое полугодие текущего года выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка, в том числе технологического бизнеса, увеличилась втрое. Показатель составил 74,7 млрд руб.

Значительную прибыль продемонстрировал облачный сервис Сбера SberCloud. За первое полугодие платформа показала пятикратное увеличение выручки, составив 3,7 млрд руб., информирует newsnn.ru.

Банк все более активно масштабирует собственные технологические решения. Так, количество внешних разработчиков на своих решениях, в том числе технологической платформе Platfom V, маркетплейсе смартапов SmartMarket, SberCloud, увеличилось в 9 раз, достигнув 25 тыс. человек.

Дан запуск новым продуктам, таким как сервис для видеоконференций Jazz by Sber, платформа Visper, позволяющая генерировать контент, используя цифровые персонажи.

Число пользователей виртуального ассистента Салют составляет 6 млн человек. В данный момент он работает в самых различных умных устройствах: SberBox, SberPortal, ТВ-медиацентре SberBox Top, операционной системе Салют ТВ. Создана даже система Салют для отелей. Для Салюта уже выработано свыше 500 сторонних приложений.

По словам Алексея Басова, заместителя председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, финансовые результаты Сбербанка за первое полугодие текущего года, которые сегодня опубликовал крупнейший банк страны, вызывают интерес не только с позиции цифр. «Благодаря вложенным инвестициям Сбер реально смог вывести на рынок множество наиболее передовых технологических решений. Их цель, прежде всего, удовлетворить потребности клиентов всей экосистемы банка», — подчеркнул Басов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48