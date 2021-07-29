Россельхозбанк в 2021 году выдал аграриям Башкирии 59% кредитов на льготных условиях

Заёмные средства предназначены как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.
В целом филиальная сеть Россельхозбанка за I полугодие 2021 года предоставила агропромышленному комплексу страны 848,2 млрд рублей кредитных средств, на 14,3% превысив результат I полугодия 2020 года. Из них 318,1 млрд рублей, или 37,5%, заемщики получили по льготной ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос на 69,3%, а его доля в выдачах – на 12,2 процентных пункта. Так, 70% средств на сезонные работы было предоставлено аграриям страны на льготных условиях. В ряде регионов Россельхозбанк – единственный, кто кредитует это направление. Своевременная поддержка полевых работ – основа всего успеха агросезона.
- Россельхозбанк инвестирует в развитие АПК по всей стране - от небольших фермерских хозяйств до крупнейших агрохолдингов, работающих по принципу "от поля до прилавка". Наша доля в кредитовании сельского хозяйства – более 30% всего российского рынка, кредитный портфель уже превысил 1,8 трлн рублей. При этом у Россельхозбанка комплексный подход: мы не только постоянно наращиваем кредитование, в том числе льготное, но и продвигаем собственные цифровые сервисы, поддерживаем аграрное образование и новые технологии в АПК. Всё это позволяет нашим клиентам пользоваться лучшими продуктами и услугами на рынке, активно внедрять передовые агротехнологии, которые обеспечивают прорывной рост АПК, – рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.
По словам директора Башкирского филиала банка Алексея Самсонова, 59 % выданных с начала года сельхозпредприятиям республике кредитов были оформлены по льготной ставке. «Только на проведение сезонных работ мы выдали в первом полугодии заемных средств на сумму 2, 769 млрд. рублей, из которых 94% было оформлено на льготных условиях, - отметил Алексей Самсонов. – При этом, мы активно поддерживаем не только предприятия АПК, но и всех селян. В I полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Башкирский региональный филиал Россельхозбанка на 41 % увеличил выдачи средств жителям сельских территорий, оформив кредитов на сумму 3,9 млрд рублей».
В первом полугодии банк усилил поддержку экспортно-ориентированных компаний, выдав им 258,5 млрд рублей (+46,6% к аналогичному периоду 2020 года). В Башкирии эта цифра составляет 217,8 млн.рублей (+ 25% к аналогичному периоду 2020 года). Общее количество экспортно-ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 58 и составило 1 400 юридических лиц/групп компаний.