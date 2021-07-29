После обвинения в подделке ПЦР-тестов наказан директор футбольного клуба из Башкирии

— Но мы тестируемся каждую неделю, все игроки здоровы, как показали новые тесты перед матчем в 1/128 финала Кубка России, — заверил учредитель и гендиректор АНО ФК «Спартак» (Туймазы). — В этих условиях мне непонятно, почему не вникли в наши доводы и не назначили более мягкого наказания. И как именно я должен выполнять решение о запрете заниматься футболом, мне пока тоже непонятно. Жду разъяснений, буду созваниваться с представителями РФС.