Общественная палата Башкирии может получить право законодательной инициативы

Инициатива крайне положительная. Мы целиком и полностью ее поддерживаем. В Общественную палату РБ поступает очень много обращений, которые мы отрабатываем, в том числе личные приемы граждан. Решение этих проблем требует зачастую от нас внесения инициатив по изменению законодательства Республики Башкортостан, Российской Федерации, и постановлений правительства. Без этого многие проблемы разрешить невозможно.Булат Сафин, член Общественной палаты РБ, адвокат