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«Кому везёт?»: Грузоперевозки попали в число успешных видов частного бизнеса Башкирии

29 июля 2021, 05:16
Фото: Mkset.ru
На каких оборотах движутся башкирский и российский рынки автомобильных перевозок.

Перемещение товаров и иных грузов любых габаритов можно смело сравнивать с кровеносной системой человека. Разве что вместо сердца в данном случае работают двигатели на грузовых автомобилях. Современные грузовики доставляют нам продукты и товары длительного пользования, помогают своевременно убирать урожай, добывать полезные ископаемые, прокладывать дороги, строить дома и перевозить в них имущество новосёлов.

Сегодня в России почти 60 тысяч транспортных компаний. Треть из них - крупные и средние перевозчики. Остальные - малый бизнес. В среднем, в каждом российском грузовом автопарке от трёх до пяти машин. При этом в подавляющем большинстве случаев грузоперевозки являются частным бизнесом, образованным бывшими водителями, досконально разбирающимися в особенностях этого непростого ремесла. Башкирия в этом смысле не является исключением. При этом существует немало важных нюансов, касающихся того, как запустить грузовое такси, как обеспечить четкую работу больших фур и юрких «Газелей».

Грузовой перевал

Отметим, что грузовые перевозки эксперты относят к довольно стабильному виду бизнес, даже несмотря на рост цен на топливо, автозапчасти и прочие сложности. Этот вид бизнеса может иссякнуть только в том случае, если каждое предприятие и каждый индивидуум обзаведутся грузовиком или хотя бы трейлером. Но до этого еще далеко. Так что потребность в грузоперевозках будет ощущаться всегда.

Портал perevozka24.ru составил свой рейтинг предприятий, занимающихся грузоперевозками в каждом регионе, включая Башкирию. Правда, объективность этого рейтинга вызывает некоторые вопросы, поскольку в нем отсутствует ряд известных транспортных компаний, включая таксомоторные парки.

У редакции Mkset, которая пережила за последние годы серию переездов в новые офисы, сформировались свои впечатления о работе предпринимателей такого рода.

Переезд в новый офис, как правило, вызывает смешанные чувства — здесь и волнение в ожидании чего-то нового, и переживания за сохранность мебели и личных вещей, перевозку которых доверяешь незнакомцам.

Фото: Mkset.ru

Мы решили воспользоваться услугами специалистов из компании «Такси «Мотор». Первым приятным впечатлением, прежде всего, стало то, как диспетчер вежливо и четко приняла заказ и быстро рассчитала стоимость услуги. Для сравнения: другие компании, занимающиеся перевозкой грузов, как правило, присылают представителя, чтобы оценить масштабы переезда, а потом еще начинают торговаться. В день переезда могут еще и опоздать.

В компании «Такси «Мотор» работа поставлена иначе. Сначала пришло смс-сообшение о том, что заявка принята, а в день переезда поступил предупредительный звонок о том, что машина назначена и отправляется по адресу.

Фото: Mkset.ru

Бригада, занимавшаяся переездом, приехала вовремя, не заблудилась и ничего не перепутала. Без всяких перекуров, предисловий и анекдотов сразу взялись за дело.

Так, нам очень понравилось бережное отношение сотрудников компании «Такси «Мотор» к имуществу клиентов. Они заботливо скрепляли скотчем шкафы и тумбочки и настолько аккуратно переносили их, не царапая края и не сшибая углы помещений. Ни один стул и ни одна дверца шкафа в результате переезда не пострадали.

Фото: Mkset.ru

Совершенно не было необходимости стоять над душой у рабочих и следить, чтобы они, что-нибудь не забыли либо не прихватили невзначай соседскую мебель.

Надеемся, что так работают все бригады компании, занимающиеся грузоперевозками, и дело вовсе не том, что журналистам могли выделить самую идеальную из них.

Фото: Mkset.ru

В общей сложности наш переезд занял два часа времени. И это безусловный рекорд, даже с учетом того, что исходный и будущий офисы находились сравнительно недалеко друг от друга.

Немаловажный вопрос — стоимость услуг. Можем совершенно точно сказать, что в компании «Такси «Мотор» она вполне приемлемая с учетом качества работы. Поверьте, нам есть с чем сравнивать.

Изучив историю компании «Такси «Мотор», мы выяснили, что она работает на рынке транспортных услуг уже 20 лет. Компания занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, может справиться с перевозкой грузов любых габаритов. Помимо автомобилей, имеются эвакуаторы и манипуляторы, которые облегчат решение многих вопросов, связанных с переездом или перевозкой грузов.

Популярностью у потребителей данных услуг пользуются также компании «ПереездРБ», «Тимуровцы-Уфа», «Грузоперевозки в Уфе» и другие. Практически все они оказывают услуги по перевозке грузов не только по Уфе и между населенными пунктами Башкирии, но и в соседние регионы.

Фото: Mkset.ru

Ехали-ехали, но никого не переехали

Перевозку крупногабаритных грузов, включая разнокалиберные товары по линии интернет-торговли, осуществляют преимущественно компании федерального масштаба. Среди них — такие компании как СДЭК, ПЭК, «Деликатный переезд», «Деливер» и другие.

Минувший 2020-й ковидный год со всеми его ограничениями, как оказалось, все-таки несколько подточил силы отрасли грузоперевозок. По официальным данным, оборот коммерческого рынка автомобильных грузоперевозок России в прошлом году сократился на два процента — до 800 миллиарда рублей. В стране за этот период было перевезено 1,4 миллиарда тонн товаров. Большая их часть пришлась на сегмент полной загрузки, когда заказчик оплачивает маршрут или аренду машины целиком. Немалая доля была связана с необходимостью организации удаленной работы на время коронавирусных ограничений.

Сегмент сборных грузов — это 20% рынка. На особые грузы — негабаритные, сверхтяжёлые и опасные — приходится в обороте менее десяти процентов.

Перевозки между городами-миллионниками — это самые востребованные направления. Со временем фокус смещается в сторону регионов. раньше порядка 70% грузоперевозок всех было из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас это уже меньше, чем 50%. Плечи увеличились. Во-первых, потому, что у нас очень развивается Дальний Восток. И перевозки с и на Дальний Восток с каждым годом всё больше и больше нарастают, делится своим мнением совладелец компании ПЭК Вадим Филатов.

Самый быстрорастущий — сегмент сборных грузов, когда в одном грузовике на маршруте могут оказаться товары разных получателей. По оценкам игроков рынка, в прошлом году объём их перевозок вырос на два процента.

Продать услугу, конечно, хочется больше. Второй момент — это произвести эту услугу. Здесь масса ограничений, потому что работают живые люди, работают с чужим имуществом им незнакомым изначально, работают всегда каждый день в новых условиях, отмечает нюансы профессии владелец компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачёв.

Восемь лет назад на российский рынок грузоперевозок пришла волна цифровизации. Участникам отрасли и инвесторам казалось, что в доставке грузов вполне приживутся модели и продукты, схожие с заказом такси. И вот тут, к сожалению, летопись недоработок пока складывается достаточно объемная. Часть проблем, например, связана с различными компьютерными сбоями.

У меня возникла проблема при приобретении мебели в интернет-магазине «Ozon». Крупногабаритные товары из этого магазина, в частности, доставляет компания ПЭК. Никак не получалось оформить доставку на мой адрес. Когда позвонила в службу поддержки, консультант долго совещалась с кем-то, а потом сообщила, что обнаружился некий странный «глюк»: оформить доставку можно на 51-й дом на моей улице, а я живу в 58-м. Мне посоветовали оформить доставку на 51-й дом, а потом созвониться с диспетчером компании ПЭК и «в ручном режиме» исправить номер дома на 58-й. Пришлось так и поступить и немало поволноваться. К счастью, проблем с доставкой не возникло. Водитель все привез вовремя и занес коробки в дом. «Виртуальный глюк» обещали исправить, однако когда я вскоре решила снова заказать мебель через этот магазин, столкнулась с той же проблемой, поведала о весьма распространенной проблеме, связанной с грузоперевозками, уфимка Любовь Мамина.

С гораздо более серьезной проблемой столкнулась в 2018 году уфимский блогер и косплеер Полина Вишневская, которая увлекается косплеем. Доверив доставку своего уникального костюма, который был по достоинству оценен на многих фестивалях и конкурсах, транспортной компании «Деловые линии», Полина впоследствии тысячу раз пожалела об этом, но было уже поздно. Mkset рассказывал об этой печальной истории.

Сложная рукотворная конструкция из рыцарских рат и раздвижных крыльев в процессе доставки пришла в полную негодность. Сотрудники грузовой компании умудрились запихать крылья в узкую обрешетку, не позаботившись об их упаковке. Таким образом перья оказались безнадежно загрязнены. Целостность раздвижного механизма тоже вызывала сомнения. При этом незадолго до доставки транспортная компания требовала с Полины доплату за хранение груза на складе.

Поскольку Полина является юристом, она перевела спор с грузоперевозчиком в правовую плоскость.

Фото: Facebook.com

Отметим, что компания «Деловые линии» предоставила комментарий, из которого следует, что пострадавшие крылья были упакованы с ведома заказчика. При этом представители компании все же пообещали провести проверку данного неприятного происшествия

Фото: Facebook.com

— Сборный груз — «крылья» — был передан заказчиком к отправке уже в упакованном виде: в мешке. По пожеланию клиента, посылка была дополнительно помещена в жесткую деревянную обрешетку. Если заказчик недоволен качеством или сроками перевозки, при приеме груза он подает претензию, что и сделала Полина Вишневская. Мы всегда готовы к сотрудничеству, отправление было застраховано, и в скором времени инцидент будет передан в страховую компанию для дальнейшего разбирательства. Кроме того, в случае порчи груза в ГК «Деловые Линии» проводится внутренняя проверка для предотвращения спорных ситуаций в будущем, — говорится в комментарии представителей транспортной компании.

Перевозки набирают высоту

Как говорят сами грузоперевозчики, примерно 70% выплняемых ими работ — это «B-to-B-шная история». Существуенная часть их бизнеса связана с ритейлом. В последнее время, очень хорошо себя показывает рост e-commerce, который в 2020 году вырос на 58%. Интернет-магазины также занимают все более прочный «плацдарм». Грузоперевозки трансформируются в комплексный сервис. Чтобы не оказаться на обочине рынка, представителям этого бизнеса необходимо иметь широкую сеть отделений, собственные склады, а также предоставлять клиентам дополнительные услуги.

Очевидно, что грузоперевозки в России связаны со множеством трудностей и проблем. Причем их немалую часть можно решить при условии государственной поддержки. Эксперты сходятся во мнении, что главная проблема всей отрасли грузоперевозок — их непрозрачность. По разным оценкам, до сих пор от 40 до 60 процентов этого рынка — в серой зоне. Правительство не первый год пытается решить эту задачу. К примеру, в прошлом году крупные перевозчики перешли на электронную накладную. Пока в качестве эксперимента. В Торгово-промышленной палате считают, что это один из коротких путей к обелению рынка.

— Это эксперимент. Он себя зарекомендовал позитивно. Естественно, он будет внедрён в обязательном порядке. Всех заставят таким образом оформлять все документы. Всё прозрачно. Вы в электронном виде видите и налоговая служба может посмотреть. Вот они путевые листы, значит должна быть начислена вот такая зарплата. Никто ни в какие серые схемы не пойдёт. Потом и по грузам, кто куда поставлял и какие грузы, — отмечает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. — Малые и средние компании проявили себя очень неплохо в период пандемии, когда все в интернете стали приобретать. Что такое перевозить интернет-торговлю? Это сборные грузы. И вот большая часть таких сборных грузов пришлась на малые компании, на их автомобильный транспорт.

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