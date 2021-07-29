Глава Башкирии сообщил о признании МФЦ в Туймазах лучшим МФЦ средних городов в России

– А были времена, когда в МФЦ не хватало бумаги, принтеры были не везде, и людям приходилось часами просиживать в очередях. Теперь наш МФЦ ггорода Туймазы - лучший в России, он победил в категории «МФЦ средних городов». Работа за это время проделана колоссальная. Мы набрали штат, обучили сотрудников, отремонтировали офисы, – поделился глава региона на своей странице в социальной сети.