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Глава Башкирии сообщил о признании МФЦ в Туймазах лучшим МФЦ средних городов в России

29 июля 2021, 10:24
Фото: фото из соцсетей
Радий Хабиров в поздравлении напомнил и о тяжелых временах МФЦ, которые уже позади.

– А были времена, когда в МФЦ не хватало бумаги, принтеры были не везде, и людям приходилось часами просиживать в очередях. Теперь наш МФЦ ггорода Туймазы - лучший в России, он победил в категории «МФЦ средних городов». Работа за это время проделана колоссальная. Мы набрали штат, обучили сотрудников, отремонтировали офисы, – поделился глава региона на своей странице в социальной сети.

Радий Хабиров считает огромным рывком вперед разнообразие предоставляемых услуг, удобство графика работы и доступности и уровень цифровизации.

– Поздравлю всех коллег! Особо - команду туймазинского МФЦ. Работать с людьми не просто, но очень нужно. Мира и добра всем, – заключил руководитель региона.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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