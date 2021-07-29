Гладков предложил создать особую экономическую зону в Белгородской области

Рассказывая о ценах в Белгородской области, врио губернатора доложил, что после общения с белгородскими предпринимателями удалось снизить стоимость овощей, которые входят в так называемый борщевый набор. Также в регионе снизили стоимость мяса птицы на 30 рублей — со 160 до 130 рублей за килограмм. В ближайшее время здесь ожидают снижение цен на свинину, сахар и масло.