Гладков предложил создать особую экономическую зону в Белгородской области

Издание bel.ru сообщает, что Вячеслав Гладков рассказал о низком коэффициенте распространения коронавирусной инфекции в Белгородской области по сравнению
с другими регионами Центрального федерального округа. Здесь к началу осени ожидают развития популяционного иммунитета.
Описывая ситуация со здравоохранением, Гладков рассказал Путину о планах построить в регионе новую больницу скорой медицинской помощи, однако на данный момент область не имеет на это средств — на реализацию проекта требуется 5,5 млрд рублей. Президент РФ пообещал главе региона поддержку.
Рассказывая о ценах в Белгородской области, врио губернатора доложил, что после общения с белгородскими предпринимателями удалось снизить стоимость овощей, которые входят в так называемый борщевый набор. Также в регионе снизили стоимость мяса птицы на 30 рублей — со 160 до 130 рублей за килограмм. В ближайшее время здесь ожидают снижение цен на свинину, сахар и масло.
Также Гладков доложил главе государства, что с первого октября и нового года зарплату бюджетников, которые получают от восьми до двенадцати тысяч рублей, проиндексируют на 24 процента, а льготникам со следующего года увеличат пособия на 20 процентов.
Стоит отметить, что Белгородская область помимо финансовой помощи выделила средства на утепление фасадов многоквартирных домов, которое будет производиться в рамках планового капремонта. Это поможет снизить расходы жителей региона на оплату коммунальных услуг на 10-20 процентов.
Кроме этого, врио губернатора Белгородской области попросил президента РФ помочь
в создании Суворовского училища. Этот вопрос Владимир Путин пообещал проработать отдельно.
Еще один вопрос, который обсудили в рамках общения Путин и Гладков, — обеспечение чистой водой. По словам главы государства, в Белгородской области недостаточно водных ресурсов, что делает проблему нехватки чистой воды фундаментальной. Он подчеркнул, что федеральный центр поможет в ее решении.
Кроме того, Гладков попросил Путина помочь в создании особой экономической зоны в Белгородской области для достижения цели удвоения ВРП. При хорошем сценарии этот показатель к 2030 году достигнет двух триллионов рублей.
«В целом вы достаточно быстро вошли в курс дел, все проблемы назвали. По этим направлениям нужно работать, этим нужно заниматься», — отметил Путин.
По словам президента РФ Путина, в Белгородской области всегда хорошие темпы развития. Он добавил, что большинство показателей в регионе, начиная от ВРП и заканчивая низким уровнем безработицы, положительные.