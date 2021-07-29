Электротранспорту Уфы предрекли последний рабочий день 29 июля

Были и суды. Так, в 2019 году генеральный директор МУЭТ Уфы Данил Рыбалко требовал от города рассмотреть возможность целевого финансирования предприятия в рамках городского бюджета на 2020 год. Но в том самом 2020 году МУЭТ признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство на полгода.