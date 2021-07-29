Эксперты назвали обмеление озера Ургун в Башкирии природным явлением

Напомним, проблема связана с существенным снижением уровня воды в озере Ургун. Общественные активисты считают, что такое положение дел является следствием промышленных разработок, которые могли нарушить природный баланс. Журналисты агентства «Европейско-Азиатские новости» смогли получить официальный комментарий у представителей власти. Представители минприроды Башкирии настаивают, что причина обмеления озера Ургун кроется совершенно в другой области.
Низкие уровни воды на водных объектах, пересыхание многих водоемов в республике, как и во многих других регионах, связано с продолжающимся маловодным периодом. По данным отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейнового водного управления, маловодные циклы повторяются примерно через 35 лет. Начиная с 2007 года в Башкирии наступил цикл маловодных лет. За этот период не было больших половодий, максимальные уровни рек в период весеннего половодья были существенно ниже средних многолетних значений, что не способствовало затоплению пойм рек, подпитке озер и пополнению запасов подземных вод, сообщил журналистам заместитель министра экологии РБ Раушан Саитов.
По его словам, в этом году подобная ситуация наблюдается на многих водоемах, в том числе и в Башкирии. Так, много сообщается об обмелении реки Белой, её уровень в этом году уже достиг критической отметки в 147 см относительно нуля поста. Однако данное обстоятельство не стало предметом для инсинуаций и было воспринято населением и экологами вполне спокойно.
В минприроды уверены, что к снижению уровня воды привели, прежде всего, сильная засуха и отсутствие подпитки от паводковых вод. И с этим мнением солидарны и другие эксперты — например, представители Камского бассейнового водного управления.
Отметим, что озеро Ургун является составной частью комплексного памятника природы «Озеро Ургун и Ургунский бор», его делами ведает ГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан». При этом данные о состоянии окружающей среды и ее загрязнении собирает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Синоптики тоже настаивают на том, что причиной обмеления водоемов является, прежде всего, факт маловодной фазы.
Специалисты обращают внимание на то, что хотя в этом году и обострился засушливый период с крайне низким годовым стоком, не превышающим 90-95% обеспеченности водными ресурсами, но фактически он начался еще в 2018 году. Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, ситуация пока официально не признана чрезвычайной.
Защита озер Ургун и Большие Учалы предусмотрена в рамках специальной программы федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», а также ряда программ республиканского уровня. Так, на 2021 год на озере Большие Учалы осуществляется особый план водохозяйственных и водоохранных мероприятий, касающийся, в том числе и использования воды из данного водоема на промышленные нужды предприятия. Есть объективные сведения о том, что на самом деле водосборные площади озер Ургун и Большие Учалы незначительны — 39,1 кв. км и 23,5 кв. км.
Природоохранные мероприятия по озеру Ургун также включены в этот план, который утвержден АО «Учалинский ГОК» и согласован Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Эксперты обращают внимание на то, что значительную часть водосбора занимают коммуникации промышленных предприятий, конкретно 50 процентов береговой линии обоих озер покрыто жилым сектором села Ургуново, кварталами Барвихи и РТС пригорода села Учалы. Таким образом фактически мы наблюдаем несбалансированную эвтрофикацию водоемов — то есть насыщение их биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов.
По словам специалистов, водоемам такого рода присущи богатая литоральная и сублиторальная растительность, обильный планктон. Это влечет за собой цветение воды из-за бурного развития водорослей и появление в воде цианобактерий, которые в период цветения выделяют токсины (алкалоиды и низкомолекулярные пептиды), провоцирующие отравление людей и животных, а также дефицит кислорода с гибелью рыбы и животных.
Биологи отмечают также, что в донном грунте, лишенном кислорода, происходит анаэробный распад отмерших организмов с образованием таких сильных ядов, как фенолы и сероводород, и такого активного «парникового газа», как метан, который по своему эффекту в этом плане превосходит углекислый газ в 25 раз.
В итоге формируется негативное воздействие на большую часть видов флоры и фауны водоема, очень опасная трансформация его экосистемы и существенное ухудшение санитарно-гигиенические качества воды, вплоть до ее полной непригодности для купания и питьевого водоснабжения, такой комментарий предоставил заместитель руководителя управления, начальник отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Виталий Тюр.
Он сделал акцент на том, что основные антропогенные источники фосфора и азота — это необработанные сточные воды и смыв удобрений с полей.
Предварительно, до заключения специализированной организации, он высказало мнение о том, что «на данном этапе последствия техногенного воздействия представляют большую угрозу для экосистемы и безопасности жизнедеятельности населения, чем понижение уровня озера, вызванное естественными процессами».
В республиканском Минэкологии отметили и роль основного водопользователя озера Большие Учалы — Учалинского ГОКа. Договор с этой организацией ведомство заключило в 2019 году.
- Договором водопользования предусмотрен объем допустимого забора водных ресурсов — не более 2394,231 тыс. куб. м/год. Фактический объем забора, по данным отдела Водных ресурсов по РБ Камского бассейнового водного управления, составил:
В соответствии с планом хозяйственных и водоохранных мероприятий на 2021 год по договору водопользования АО «Учалинский ГОК» вполнило мероприятие по перекачке воды в паводковый период из реки Урал в озеро Уругн. Объем перекачки составил 585 тыс. куб м/год, — сообщили в Минэкологии РБ.
Кроме того, по данным ведомства, Учалинский ГОК ведет регулярное наблюдение за состоянием озера Большие Учалы и его водоохранной зоной. Информация передается в Федеральное агентство водных ресурсов — республиканский отдел Камского БВУ. Договор с ГОКом на водопользование озера Ургун не заключался.
— На производственные нужды Учалинский ГОК осуществлял водозабор из озера Большие Учалы на основании договора водопользования, — подтвердила представитель Учалинского ГОКа Татьяна Лизунова. — Водопользование озер Ургун Учалинским ГОКом не осуществлялось. Самотечный водовод, построенный в 60-е годы между озером Большие Учалы и озером Ургун для поддержания баланса воды в озерах, перекрыт с 2019 года и с тех пор не используется, а в мае 2021 года ГОК полностью прекратил водозабор с насосной станции Большие Учалы, перейдя на замкнутый цикл оборота промышленных вод. В систему промышленного водоснабжения теперь подается очищенная вода с пруда стабилизатора очистных сооружений, а также вода из артезианских скважин, которые не сообщаются с бассейнами озер.