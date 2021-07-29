Эксперты назвали обмеление озера Ургун в Башкирии природным явлением

— На производственные нужды Учалинский ГОК осуществлял водозабор из озера Большие Учалы на основании договора водопользования, — подтвердила представитель Учалинского ГОКа Татьяна Лизунова. — Водопользование озер Ургун Учалинским ГОКом не осуществлялось. Самотечный водовод, построенный в 60-е годы между озером Большие Учалы и озером Ургун для поддержания баланса воды в озерах, перекрыт с 2019 года и с тех пор не используется, а в мае 2021 года ГОК полностью прекратил водозабор с насосной станции Большие Учалы, перейдя на замкнутый цикл оборота промышленных вод. В систему промышленного водоснабжения теперь подается очищенная вода с пруда стабилизатора очистных сооружений, а также вода из артезианских скважин, которые не сообщаются с бассейнами озер.