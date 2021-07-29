Дегтярев привлек 2 млрд руб. на развитие социальной сферы в Хабаровском крае

Следует сказать, что за 2020 год Михаил Дегтярев добился выделения дополнительных денег из федерального бюджета на нужды региона сразу по двум линиям: по целевым программам и через государственные компании. В Хабаровском крае вовсю ведется модернизация по наиболее важным направлениям: отрасли здравоохранения, образования, строятся инфраструктурные объекты, создаются новые производства и рабочие места.