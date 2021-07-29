Давайте меняться! Как работает квартирный трейд-ин

- На пути к новой квартире вам нужно сделать всего несколько простых шагов! Вы приходите в офис продаж ГК «Первый Трест» и выбираете квартиру своей мечты. После чего наш оценщик проводит экспертизу квартиры, которую вы планируете продать. Если результат оценки вас устраивает – заключаем договор и бронируем понравившуюся вам квартиру. Кстати срок брони с фиксацией стоимости для клиентов, решивших воспользоваться услугой Трейд-ин составляет целых 28 дней. После заключения договора наши специалисты начинают поиск покупателей на вашу квартиру, и когда покупатели найдены юристы ГК «Первый Трест» готовят договора на покупку новой и продажу старой квартир. Что немаловажно обе сделки мы проводим в один день в режиме одного окна.