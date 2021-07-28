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В Уфе мужчина уволился по собственному желанию, чтобы попасть в тюрьму

28 июля 2021, 04:36
Фото: пресс-служба Росгвардии
Сознательный гражданин назвал работодателю причину увольнения – совершенное убийство.

Информацию работодатель не стал держать в себе и сообщил куда следует. А именно сотрудникам Росгвардии. Гвардейцы патрулировали Сипайлово и получили информацию о совершении преступления – в машине, припаркованной возле супермаркета, находится уфимец, который утверждает, что убил человека.

Сотрудники прибыли на место и обнаружили в автомобиле двух мужчин. Один из них пояснил, что он работодатель второго пассажира. По его словам работодателя его сотрудник пришел увольняться, а на вопрос о причинах ответил, что совершил убийство.

62-летний уфимец, подтвердил данную информацию и рассказал подробности. Он выпивал со своим 59-летним знакомым на берегу реки Белой, между ними возник конфликт и он ударил товарища камнем по голове. Также он указал и место, где совершил преступление

Правоохранители отправились на место и обнаружили лежащего на песке мужчину. Скорой помощи осталось лишь констатировать его смерть..

«Задержанный, ранее судимый по аналогичной статье, передан полицейским для дальнейшей работы», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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