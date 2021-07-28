В Башкирии до конца года планируют объединить несколько больниц и поликлиник

– Люди не выдерживают и в оптимизируемых больницах, что говорить о таком. Абсолютно непонятно как северо-восток будет это администрировать, в Уфе это процесс еще можно понять, но как администрировать учреждения на северо-востоке больницы на расстоянии 40-80 километров?, – недоумевает Орлов.