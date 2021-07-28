Уровень реки Белой в Уфе приблизился к рекордному минимуму из-за засухи

Водность бассейна реки Белой в июне была на 35-50% ниже средних значений. Уровень реки сейчас составляет минус 149 см от нуля гидропоста. Этот показатель почти достиг исторического минимума, который был зафиксирован в сентябре 2012 года на отметке минус 156 см от нуля гидропоста.