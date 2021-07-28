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Уровень реки Белой в Уфе приблизился к рекордному минимуму из-за засухи

28 июля 2021, 12:59
Фото: 1MediaInvest
На реках Башкирии начали истощаться запасы воды из-за долгой засухи и жаркой погоды. Минимальные уровни на реках Белая и Уфа ниже нормы на 40-150 см, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии республики.

Водность бассейна реки Белой в июне была на 35-50% ниже средних значений. Уровень реки сейчас составляет минус 149 см от нуля гидропоста. Этот показатель почти достиг исторического минимума, который был зафиксирован в сентябре 2012 года на отметке минус 156 см от нуля гидропоста.

Уровень реки Уфы у поселка Шакша составляет 89 см. До рекордного минимума октября 2010 года осталось 14 см (75 см).

Естественный приток воды к Павловскому и Нижнекамскому водохранилищам в мае и июне был более чем в половину ниже нормы. Поступление воды осенью ожидается на 35-45% ниже нормы.

Режимы работы водохранилищ в Башкирии будут регулировать в зависимости от складывающейся гидрологической ситуации.

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