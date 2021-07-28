Радий Хабиров рассказал, в чем экономика Башкирии превосходит докризисные позиции

– Экономика республики постепенно выходит на докризисные позиции. А по некоторым направлениям – уже и превосходит их. На днях международный аэропорт «Уфа» первым среди воздушных гаваней Приволжского федерального округа принял двухмиллионного пассажира. Мы достигли этого уровня на неделю раньше, чем в докоронавирусном, 2019 году, – сообщил Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
Мне всегда не нравилось, что вместо летного поля в зале ожидания нашего аэропорта пассажиры видели бетонную стену. Теперь, когда мы достроили новый корпус внутренних воздушных линий, все не так. Общая площадь терминала выросла более, чем в два раза – до 29 тысяч кв. м, а пропускная способность – с 600 до 1 200 человек в час. В здании есть то, что определяет уровень комфорта современных пассажиров- телетрапы, комплексы обработки багажа, информационные системы. Радий Хабиров
Глава Башкирии также подчеркнул, что в аэропорту стало больше внутрироссийских рейсов, а также были открыты новые направления в страны Евразийского экономического союза. Он также поделился планами – в 2022–2023 годах объединить три терминала в единую архитектурную концепцию и обновить центральный сектор привокзальной площади.
– По сути, уфимский аэропорт становится одним из самых современных и комфортных в России, выходим мы по качеству обслуживания и на международный уровень. Главное - комфорт и безопасность пассажиров, – резюмировал он.