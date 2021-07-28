Первенство по спортивной борьбе в Уфе обойдется в 15 млн рублей

Первенство будет проходить с 11 по 23 августа на площадке «Уфа-Арена». С 12 по 14 августа состоятся соревнования по грэпплингу, с 14 по 23 августа — по вольной и греко-римской борьбе. В мероприятии примут участие около 1 500 участников из 54 стран. Соревнования пройдут с соблюдением всех санитарных правил и требований по запросу местных органов здравоохранения.