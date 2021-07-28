Мэрия Уфы заключила мировое соглашение с ПСК-6 по стройке на Шота Руставели

Напомним, жители дома № 5 на Шота Руставели, в чьем дворе ПСК-6 начала строительство высотки, возмутились и выступили против её возведения. Осенью прошлого года на месте приехал Радий Хабиров и остановил стройку. Позже ПСК-6 подала в суд мэрию Уфы, требуя взыскать 750 миллионов рублей за срыв строительства. В мае руководитель ПСК-6 Андрей Носков заявил, что 95 дольщикам недостроенного дома вернули деньги за квартиры, ещё восемь — отказались от выплат.