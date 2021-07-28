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Как выбрать квартиру для семьи с детьми

28 июля 2021, 12:06
Фото: pixabay.com
Где покупать квартиру с расчетом на счастливое детство

Выбор недвижимости непрост сам по себе: сумма покупки, просто обязывает отнестись к нему предельно ответственно. Вдвойне этот выбор непрост, когда жить в квартире планирует не один человек, и даже не пара, а семья с детьми. Ведь рождение ребенка – одна из поворотных точек, меняющих мировоззрение и образ жизни молодой семьи. С этого момента действия родителей подчинены поиску баланса между собственными интересами и потребностями их детей. И конечно же эти потребности оказывают большое влияние при принятии важнейших решений, особенно – при выборе и покупке жилья.

Мы решили упорядочить основные характеристики жилой недвижимости для семей с детьми и составили чек-лист, в котором отразили наиболее важные пункты – от района до непосредственно самой квартиры.

  1. Парки и скверы в пешей доступности Этот пункт заслуживает внимания, ведь до определенного момента родители будут подолгу гулять с малышом в коляске и гораздо комфортнее делать это среди деревьев, особенно в летнюю жару. Для детей более старшего возраста парки — это место для игр и активного отдыха на свежем воздухе. Следует заранее оценить близость и обустройство парка, в частности, — состояние пешеходных дорожек и освещения. При этом путь до парка с коляской не должен вызывать затруднений.
  2. Колясочные и велосипедные

Все знают, что пока ребёнок маленький, то каждая прогулка с ним превращается в настоящее приключение. И молодой маме крайне тяжело постоянно носить ребёнка и коляску, на улицу и обратно в квартиру. А если у вас их двое, одному коляску, второму велосипед, а ещё сумка с вещами первой необходимости и тогда каждая прогулка, превращается в настоящий стресс. Поэтому, чтобы семейные прогулки доставляли только удовольствие, при выборе своего будущего дома, обратите внимание на наличие колясочных и велосипедных. Это не только удобно, но и освобождает дополнительное место в вашем коридоре.

  1. Обучение и развитие

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребёнок добился успеха в жизни, а фундамент успешной карьеры – это знания, и получать их необходимо с детства. Поэтому крайне важно уделять внимание этому пункту. В идеале, в пешей доступности от ЖК должны быть: детский сад, школа и разнообразные развивающие центры, как интеллектуальной направленности, так и со спортивным направлением.

  1. Безопасность детей, как залог спокойствия родителей

На одном из первых мест у родителей – забота о безопасности ребенка. Поэтому такие факторы, как закрытая территория двора, служба консьержей, видеонаблюдение по периметру придомовой территории и расположение квартиры, когда окна, хотя бы одной из комнат, выходят во двор будут преимуществом при выборе квартиры для семьи с детьми.

как рядом с домом, так и в районе в целом: родителям важно быть уверенными, что с их ребенком не случится ничего страшного.

  1. Спорт и досуг

Роль спорта в жизни ребёнка велика, и она напрямую связана с его здоровьем. Занимаясь спортом с раннего детства, ребенок растет более крепким и выносливым, его организм хорошо справляется с болезнями, простуды бывают реже. У малыша появляются новые друзья, увлеченные тем же делом, новые интересы стремления.

К тому же занятия спортом помогают организму насытиться кислородом, который активизирует работу мозга, а это значит, что занятия благотворно сказываются на получении знаний у ребёнка. Поэтому наличие разнообразных спортивных площадок и кружков на территории или в близи ЖК также благотворно скажется на развитие вашего малыша.

  1. Доступность медицинских учреждений

Сложно переоценить важность близости детских медицинских учреждений. Ведь, когда ваша кроха болеет везти его через весь город в клинику — это настоящее издевательство. Поэтому перед покупкой уточните есть рядом детская поликлиника и стоматология.

  1. Семейная планировка

Когда появляются дети, неизбежно возникает потребность в дополнительной территории. Ведь у каждого должно быть личное пространство. У ребенка детская, а у родителей — спальня. А если ребенок не один и они разного пола или у них большая разница в возрасте? А где разместить гостей, если, к примеру, к вам приехали ваши родители или друзья? Поэтому стоит учитывать, что чем больше семья, тем больше комнат и пространства внутри квартиры ей нужно, чтобы была возможность как собраться всем вместе, так и, не доставляя друг другу неудобства, побыть наедине с собой.

Итак, давайте посмотрим, как будет выглядеть наш заполненный чек-лист на примере ЖК «Уфимский Кремль»:

  1. Парки и скверы в пешей доступности: 7 благоустроенных парков и скверов.
  2. Колясочные и велосипедные – Во всех секциях литера 22 на первых этажах предусмотрены специальные помещения, где вы можете оставить коляску, самокат или велосипед, не переживая, что их могут украсть, ведь доступ к ним есть только у жильцов дома.
  3. Обучение и развитие в пешей доступности: 4 государственных детских сада и 7 частных детских садов – 4 из которых располагаются прямо на территории ЖК.

1 частная школа + 5 государственных школ (3 из которых входят в список лучших школ Уфы по результатам ЕГЭ за 2021 год[1])

Лучшие ВУЗы Республики: БашГУ, УГАТУ, Медицинский университет, УГАЭС, Педагогический университет.

Дополнительное образование по направлениям: языковые школы, кружок ментальной арифметики, курсы театрального мастерства, школа модельного мастерства, дизайнерские курсы, школа радио и телевидения, курсы вокала, школы скорочтения, школы ораторского искусства.

  1. Безопасность: благополучный район, закрытый двор, служба консьержей, видеонаблюдение по периметру территории жилого комплекса.
  2. Спорт и досуг в пешей доступности:

Спортивные площадки для футбола и баскетбола на территории ЖК

7 детских площадок, 3 из которых тематические.

В МФЦ KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR планируется открытие современного фитнесс-центра с 3 бассейнами (в том числе с уникальным бассейном для грудничков) – прямо на территории ЖК – 3 мин.

Спортивный комплекс «Динамо» - 20 мин

Ледовый комплекс «Уфа-Арена» - 25 мин.

Также в пешей доступности большой выбор кружков по направлениям: танцы, спортивная и художественная гимнастика, каратэ, бокс, скалодром, тхэквондо, акробатика, футбол, рукопашный бой, конькобежный спорт, кикбоксинг.

  1. Детские медицинские учреждения в пешей доступности

Медицинский центр на территории ЖК с профильными детскими врачами по направлениям: стоматология, ЛОР, неврология, психология, хирургия, ортопедия.

Детская государственная поликлиника №2 – 12 мин.

Детская стоматологическая поликлиника №6 – 15 мин.

  1. Вариативность планировок в наличии

По информации представленной на сайте застройщика, на сегодняшний день в наличии остались последние 12 квартир.

Двухкомнатные квартиры, площадь от 62,11 до 70,85 кв. м. Идеально подойдут для семей из 3 человек – в наличии 2 квартиры.

Для семьи из 4/5 человек оптимальный вариант - это просторная кухня-гостиная и 3 спальни. В наличии 10 квартир, площадь от 83,46 до 100,24, окна во двор.

Справка о застройщике

ЖК «Уфимский Кремль»: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 400 000 кв. м в Уфе - это 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand. Более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете узнать на сайте, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.

[1] По информации Регионального центра обработки информации РБ.

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