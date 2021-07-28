Дегтярев добился выделения 600 млн руб для Комсомольска-на-Амуре

В соответствии с договоренностью Михаила Дегтярева с одной из самых крупных государственных корпораций в течение трех лет Комсомольску-на-Амуре выделят 600 млн руб.
Как сообщает transsibinfo.com, все эти средства вложат в развитие медицинской отрасли, благоустройство города, формирование достойных условий для занятий спортом и развития культуры.
Уже в 2021 году в планах - привести в порядок парк имени Ю. А. Гагарина, выполнить работы по благоустройству в 26 дворах Ленинского района, в том числе установить спортивные и детские площадки, а также улучшить территорию на пересечении улиц Уральской и Калинина. Любителей спортивных занятий ждут хорошие новости. В этом году поставят скалодром и проведут реконструкцию спортивной площадки СК “Смена”. Кроме того, на территории авиационного завода организуют спортивную площадку.
В Дом культуры авиастроителей, а также на лыжную базу “Снежинка” и в школы Комсомольска-на-Амуре поступит новое современное оборудование.
В целом так называемая“программа социального партнерства предполагает финансирование шести направлений. Речь идет о формировании человеческого капитала, комфортной городской среде, здравоохранении, спортивной инфраструктуре, культуре, образовании и молодежной политике.
Средства в муниципалитеты в целом и в Комсомольск в частности привлекаются как по линиям регулярно действующих федеральных программ, так и благодаря договоренностям Дегтярева с крупными государственными корпорациями. Речь в данном случае идет о “Ростехе”, включающем в себя ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация”.
То есть одно из важнейших для Комсомольска-на-Амуре предприятий гарантированно получает заказы, а сам город и его население получают долгожданные положительные изменения в развитии социальной инфраструктуры.