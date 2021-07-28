Башкирия вошла в десятку регионов с наибольшим числом тяжких преступлений

По словам руководителя следственного управления Дениса Чернятьева, в этом году следователи рассмотрели более 9,5 тысяч сообщений о преступлениях, осуществили около двух тысяч выездов на места происшествий, возбудили почти две тысячи уголовных дел. В производстве находилось более трёх тысяч дел, окончено расследованием почти 1,5 тысячи.
Чернятьев отметил, что в первом полугодии 2021 года в регионе раскрываемость по убийствам, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера составила 100%.
Успехов удалось достичь и в категории противодействие коррупции. Число расследованных таких преступлений выросло на 42%.