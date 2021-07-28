mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Башкирия вошла в десятку регионов с наибольшим числом тяжких преступлений

28 июля 2021, 13:37
Фото: 1MediaInvest
Башкирия вошла в ТОП-10 наиболее сложных и напряженных регионов России. В первом полугодии 2021 года в республике зарегистрировано более 27 тысяч преступлений, из которых свыше 7,5 тысяч — тяжкие и особо тяжкие, сообщила пресс-служба Следкома республики.

По словам руководителя следственного управления Дениса Чернятьева, в этом году следователи рассмотрели более 9,5 тысяч сообщений о преступлениях, осуществили около двух тысяч выездов на места происшествий, возбудили почти две тысячи уголовных дел. В производстве находилось более трёх тысяч дел, окончено расследованием почти 1,5 тысячи.

Чернятьев отметил, что в первом полугодии 2021 года в регионе раскрываемость по убийствам, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера составила 100%.

Успехов удалось достичь и в категории противодействие коррупции. Число расследованных таких преступлений выросло на 42%.

Материалы по теме
В 2020 году в столице Башкирии зарегистрировали более 55 тысяч преступлений
#Новости#Александра Константинова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48