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АЗС рассказали о любимом фастфуде водителей в День гамбургера

28 июля 2021, 10:10
Фото: pxhere.com
Необычный праздник, День гамбургера, отмечают во всем мире сегодня, 27 июля. Считается, что именно в эту дату в 1900 году его приготовили в первый раз. В день рождения блюда традиционно принято его есть.

Отмечается, что на современных автозаправочных станциях бургеры - одно из любимых блюд водителей.

Уже более ста лет гамбургер продолжает удерживать лидерские позиции среди других видов фастфуда. При этом у него есть и конкуренты. На АЗС сети «Газпромнефть» рассказали о вкусовых предпочтениях водителей в плане фастфуда.

Так, посетители часто выбирают френч-доги и брецель-доги — когда сосиска заворачивается в плетеную булочку, изготовленную по рецепту теста для немецких кренделей, сообщает сайт 360tv.ru.

Кроме этого, популярностью пользуются наггетсы, картошка фри с колбасками и роллы с куриным мясом.

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