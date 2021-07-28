Архангельский ЦБК стал генеральным партнером «Дня эколога»

Стоит отметить, что с 2004 года АЦБК использует на своих предприятиях систему экологического менеджмента, а с 2006 года следит за выбросом парниковых газов в атмосферу. В этом году ООН назвала экологическую программу комбината в числе наиболее эффективных в мире по достижению Целей устойчивого развития. Также не так давно предприятие получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) на 7 лет.