Жители Башкирии пожаловались Хабирову на плохую работу Пенсионного фонда

— Никакой организации процесса приема граждан. Никакой информативности. Горячая линия не работает, выяснили что специалист в отпуске. Дозвониться невозможно. Сдать документы на пособие как оказалось можно с 11 часов. Большое столпотворение народа в период пандемии, или пандемии нет? Если нет, то зачем тогда госорганы заставляют одевать маски, а если есть, то почему не организовывают процесс приёма граждан? Многие вопросы можно было бы решить по телефону, но дозвониться нереально. Что делать? — задаются вопросом местные.