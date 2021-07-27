Власти Башкирии известили о создании комплекса по переработке пластиковых бутылок

Новый комплекс может начать работу уже в скором времени. Заявлено, что в год предприятие сможет перерабатывать до 13 тысяч тонн сырья, из него будут производить пластмассу для создания пищевой упаковки. Город Благовещенск после открытия нового производства получит новые рабочие места и дополнительные налоговые платежи.