В Сбербанке рассказали о новом способе мошенничества с помощью мессенджеров

Когда жертва обмана открывает сообщение и видит, что ей обещан крупный приз, она соглашается перечислить денежную комиссию, чтобы получить причитающийся ей выигрыш. Система оповещает пользователя, что он не может забрать свой приз, так как переводы в иностранной валюте между резидентами запрещены.