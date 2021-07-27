В Башкирии в работе Госжилстройнадзора, МЧС и Роспотребнадзора выявлены нарушения

В Государственном комитете по жилищному и строительному надзору при действовавшем в 2020 году моратории на проведение контрольных мероприятий без согласования с прокуратурой была проведена проверка двух застройщиков.
В связи с этим нарушением прокуратура внесла в адрес руководителя ведомства представление, по итогам его рассмотрения восемь должностных лиц наказаны в дисциплинарном порядке
Также был обнаружен факт незаконных проверок в Управлении Роспотребнадзора по республике. В отношении сотрудников возбуждены административные дела статье о несоблюдении должностными лицами требований законодательства о госконтроле из-за организации незаконных проверок.
Сотрудники Главного управления МЧС наоборот, по данным прокуратуры, самовольно перенесли сроки нескольких плановых проверок, включенных в ежегодный сводный план проверок юридических лиц.