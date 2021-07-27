В Башкирии освоили новую программу трудоустройства безработных и выпускников вузов

Таким образом можно будет принять за счет государства на работу не только безработных, зарегистрированных в центрах занятости по ситуации на 1 января текущего года, но и выпускников вузов, не сумевших найти постоянную работу по окончании учебы и обратившихся опять же в службу занятости.