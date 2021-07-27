Уфимская активистка Алла Яковлева намерена подать в суд на избирательную комиссию

— Избирательная комиссия г. Уфа совместно с МВД и экспертами (среди которых сотрудники ФСБ) меня сегодня ни чем не удивили. Приняли 207 голосов моих избирателей. Для регистрации необходимо 208. Я считаю, что избирательная комиссия совместно с МВД и экспертами послушно выполняют поручения сверху. Я считаю, грошь — цена таким специалистам. Я продолжу борьбу за участие в этих выборах, — сообщила Алла на своей странице.