Тимур Хакимов: «Исламский саммит 2021 собирает серьезных игроков с большим интересом»

Лейтмотивом KazanSummit 2021 станет осознанное потребление. Ключевые темы деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. На площадке события также состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo и Машиностроительный кластерный форум.
К Башкирии сформировался большой интерес со стороны международных делегаций, все три дня саммита буквально расписаны. В переговорной комнате ТПП РБ пройдет презентация нашей республики.
Палатой республики также подготовлены актуальные инвестиционные проекты для международного бизнеса. Запланированы встречи с министрами внешней торговли Бахрейна, Киргизии и генеральным секретарем института стандартов и метрологии ОИС SMIIC Ихсаном Овютом.
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан планомерно занимается сертификацией «Халяль». Мы является единственной палатой в России, аккредитованной в системе Росстандарта России по сертификации «Халяль» (регистрационный номер POCC RU.П1705.04ХМТО) и имеющей контракт с OIC/SMIIC. Это соглашение дает возможность продвижения нашей продукции в страны, входящие в Организацию Исламского сотрудничества. На полях Саммита мы планируем войти в партнерское членство Исламской Палаты, подписать дорожную карту по взаимодействию с 57-ю странами по продвижению РБ, сообщил Тимур Хакимов.
В рамках KazanSummit 2021 делегация ТПП РБ примет участие в Форуме молодых лидеров Торгово-промышленных палат России и стран СНГ. В частности, в общей сессии «Лоббирование как инструмент продвижения своих интересов и взаимодействие с GR», мастер-классах.
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов примет участие в пленарной дискуссии «Международная система торговых и промышленных палат. Успешные истории мировых торгово-промышленных палат, при поддержке Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA), а также в сессии «Индустрия «Халяль»: опыт, перспективы», где пройдет презентации площадок «Маркетплейс «Свое. Родное» и «Свое. Фермерство» и проекта «All-Islam».
Среди традиционных мероприятий саммита Форум молодых предпринимателей стран ОИС, Форум молодых дипломатов стран ОИС, SberTalk на тему ESG трансформации регионов на фоне международных трендов. Жемчужиной культурной программы станет Modest Fashion Day, событие пройдет 28 июля при поддержке Национальной палаты моды.
Российскую Федерацию на саммите представляет министр экономического развития Решетников Максим Геннадьевич. В саммите также будут участвовать делегации других стран.
Делегацию Объединенных Арабских Эмиратов представляет государственный министр внешней торговли Е.П. Д-р. Тани Ахмед Аль Зайюди, делегацию Турецкой Республики — министр торговли Мехмет Муш, делегацию Бахрейна — президент Управления культуры и древностей Е. П. Шейх Май Бинт Мохаммед Алхалифа, Королевство Саудовская Аравия — заместитель министра экономики по отраслевому и региональному развитию Халил Ибрагим Х. Альватбан, делегацию Арабской Республики Египет — полномочный министр, глава Торгового представительства Арабской Республики Египет в Российской Федерации г-н Ясер Мохамед Мустафа, Республику Казахстан — вице-министр торговли и интеграции Торебаев Кайрат Калмукаметович, делегацию Азербайджана — председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, Киргизскую Республику — министр инвестиций — Шыкмаматов Алмамбет Насырканович и другие. В числе почетных гостей послы и консулы более 25 государств, международные делегации и зарубежные эксперты.
Справочно
«Россия — Исламский мир: KazanSummit» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. Саммит является экономическим крылом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», созданной в 2006 году после присоединения России к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя.