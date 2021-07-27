Правнук Чкалова поучаствовал в церемонии переименования аэропорта Нижнего Новгорода

Наша цель — показать, что герои — это реальные люди, которые жили раньше и живут в настоящее время среди нас, а патриотизм выступает осознанным состоянием человека. Мы хотим популяризировать достижения России на примере исторических фактов. Мое видение пути развития нашего государства идентично повестке обновленной партии «Справедливая Россия — За правду» и взглядам ее сопредседателя Захара Прилепина. Речь идет о том, чтобы обеспечить молодым людям возможность жить и трудиться в своей родной стране, старшему поколению — заслуженную пенсию и почет со стороны власти. Поэтому я присоединился к команде Прилепина и горжусь этим», — отметил он.