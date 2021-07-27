Пожилой бывший налоговик из Уфы пойдет под суд за махинации с тендерами

Как следует из материалов дела, поводом для возбуждения уголовного дела стали события 2018 года. Следствие считает, что руководитель коммерческой фирмы в тот период времени склонил налоговика, собирающегося выходить на пенсию, за вознаграждение помочь ему заключить госконтракт на капитальный ремонт зданий ФНС Башкирии. В итоге в конкурсную документацию были внесены требования к подрядчику, которые сразу ограничили количество участников аукциона по отбору подрядчика.