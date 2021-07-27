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Пожилой бывший налоговик из Уфы пойдет под суд за махинации с тендерами

27 июля 2021, 14:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вместе с 64-летним экс-начальником хозяйственного отдела федеральной налоговой службы по Башкирии и на скамье подсудимых также окажется и 40-летний директор строительной компании. Подробности сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как следует из материалов дела, поводом для возбуждения уголовного дела стали события 2018 года. Следствие считает, что руководитель коммерческой фирмы в тот период времени склонил налоговика, собирающегося выходить на пенсию, за вознаграждение помочь ему заключить госконтракт на капитальный ремонт зданий ФНС Башкирии. В итоге в конкурсную документацию были внесены требования к подрядчику, которые сразу ограничили количество участников аукциона по отбору подрядчика.

Но на этом бизнесмен не остановился. Уже после заключения госконтрактов он взялся подписывать поддельные акты приемки, заработав на этом свыше 370 тысяч рублей.

Уголовное дело по обвинению вышеупомянутых фигурантов в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к совершению этих действий передано в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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