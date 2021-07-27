Партия пенсионеров поблагодарила медиков за самоотверженный труд во время пандемии

Представители партии уверены, что качественное бесплатное медицинское обслуживание необходимо не только для людей пенсионного возраста, но и для обеспечения общей безопасности на государственном уровне. И чтобы обстановка в стране стала благополучной, потребуется увеличить финансирование медицины вдвое к 2024 году — до 8% ВВП. Помимо этого, депутаты предлагают восстановить действовавшую в стране ранее бюджетную модель финансирования, а также вернуть централизованную модель управления здравоохранения. Как сообщает rostovgazeta.ru, такие меры позволят увеличить доступность медпомощи и в городах, и на сельских территориях, и сделают функционирование системы здравоохранения максимально прозрачной.